Un ancien Parisien sous le charme de l'OM

Sur le plateau du Canal Football Club, Mickaël Landreau s'est enthousiasmé pour les performances de l'OM.





Invaincu et auteur de prestations qui ravissent supporters et médias, les Olympiens sont encensés un peu partout actuellement. Sur le plateau du Canal Football Club, Mickaël Landreau a, lui aussi, avoué qu'il prenait beaucoup de plaisir à suivre les matchs de l'OM : "Ce que je trouve génial dans ce qu'ils font, c'est qu'ils respectent une identité. À Marseille, il faut de la folie, ils l'ont. Ils respectent aussi un alignement par rapport aux souhaits de l'entraîneur. Ils ont réalisé un recrutement judicieux avec des joueurs qui ont du caractère et du style. Il y a de la vie, ça se voit sur le terrain et on se régale à les regarder."