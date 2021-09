Guendouzi et Under sur le banc à Angers ?

Demain soir, l'OM se déplace sur la pelouse d'Angers à 21h. Jorge Sampaoli serait tenté de faire reposer Matteo Guendouzi et Cengiz Under.





Jorge Sampaoli l'a rappelé en marge de la rencontre contre le Stade Rennais : la rotation est primordiale pour maintenir le niveau de forme des joueurs sur le long terme. L'OM dispute son quatrième match en l'espace de 10 jours et le coach Argentin songerait à faire reposer certains de ses cadres pour le déplacement à Angers, demain soir.



En effet, selon les informations recueillies par La Provence, Mattéo Guendouzi et Cengiz Under, deux des éléments les plus utilisés par le coach Olympien pourraient débuter la rencontre sur le banc. Le Français et le Turc (qui a aussi disputé deux matchs avec son pays) sont dans le Top 4 des joueurs ayant passé le plus de temps sur le terrain et font partie des hommes forts de Sampaoli.