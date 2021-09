Domenech a les mêmes craintes que sous Bielsa

Sur la chaine l'Équipe, l'ancien sélectionneur a exprimé des doutes sur la capacité des joueurs de l'OM à tenir le choc sur la durée.





Si tout le monde est unanime pour reconnaitre le niveau de jeu impressionnant affiché par l'OM actuellement, certains se posent la question de la résistance physique des joueurs dans le système très énergivore de Jorge Sampaoli. À l'instar de son compatriote Marcelo Bielsa, l'ancien coach du FC Séville demande un effort considérable dans les courses et au niveau du pressing.



Sur la chaine l'Équipe, Raymond Domenech exprimait ses doutes quant à la capacité des Olympiens à tenir ce rythme toute la saison : "L'Olympique de Marseille, on voit la touche de l'entraineur si je compare avec ce qu'il se passe à Lyon. On voit vraiment que dans cette équipe qu'il se passe quelque chose, des principes de jeu, et un entraineur qui a travaillé, une chose qu'on ne voit pas toujours dans toutes les équipes, et là on le voit ça marche. Je mets la restriction sur le physique, comme avec Bielsa, ce football demande beaucoup d'énergie. Mais ils sont jeunes ça peut tenir, même s'ils doivent faire la même chose à tous les matchs. D'ailleurs on a vu sur certaines fins de matchs que c'était plus compliqué."