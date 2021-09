Le 13 octobre, un match des "légendes" sera organisé au Stade Vélodrome au profit de l'UNICEF et de la Fondation Didier Drogba.





Dans un peu plus de trois semaines, le Stade Vélodrome accueillera le "Match des Héros" organisé au profit de l'UNICEF et de la Fondation Didier Drogba dont les fonds seront reversés pour "promouvoir l'accès à l'éducation pour les enfants de Côte-d'Ivoire".



L'équipe "OM Legends", coachée par Jean-Pierre Papin affrontera l'équipe "UNICEF", menée par Arsene Wenger. Un match qui regroupera du beau monde et pas seulement des footballeurs comme on peut le constater avec la composition des équipes.



Composition OM Legends : Barthez - Beye, Boli, Van Buyten, Taiwo - Nasri, Pirès - Jul, Ravanelli, Cissé - Drogba



Composition UNICEF : Lehmann - Gasly, R.Carvalho, Karembeu, Abidal - Mendieta, Cambiasso - M.Pokora, Tony Parker, P.Kluivert - Trezeguet



Cette rencontre se déroulera donc le 13 octobre prochain à 19h. La billetterie est ouverte (places comprises entre 10 et 35€).