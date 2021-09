Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a donné son sentiment sur l'enthousiasme qui régnait à Marseille ces temps-ci.





Depuis le début de la saison, le niveau affiché par l'OM impressionne les supporters, mais aussi les médias, qui n'hésitent pas, parfois, à imaginer une lutte pour le titre avec le PSG. Actuellement 2e de Ligue 1, les hommes de Jorge Sampaoli donnent une plus grosse impression de solidité et de cohésion que leurs homologues de la capitale, mais parler déjà de titre après seulement 6 journées semble totalement démesuré.



Une opinion partagée par Eric Di Meco, sur les ondes de RMC Sport. L'ancienne légende de l'OM estime que peu de supporters pensent réellement au titre : "Qu'il y ait du monde au stade, que les supporters soient enthousiastes, que les joueurs s'éclatent et soient contents quand ils marquent des buts, cela ne veut pas dire que dans les bouches à Marseille, on dit que l'OM va être champion cette année. Tu peux t'enflammer et être heureux juste parce que tu t'éclates à voir jouer cette équipe. On connait le football, tout le monde sait que Paris est au-dessus et qu'ils ont une équipe de fou. Si Marseille gagne, ce sera la folie. Maintenant, il faut arrêter de penser que l'OM joue le titre. L'enflammade, quand on est deuxième oui... Mais on ne pense pas encore tous les jours au titre."