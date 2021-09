Récemment arrivé du côté de Montpellier, Valère Germain est revenu sur son passage à l'OM.





Après plusieurs mois au placard à Marseille et un passage globalement décevant, Valère Germain retrouve des couleurs du côté de Montpellier où il a même inscrit son premier but dès sa première titularisation. Dans l'Hérault, il aura la lourde tâche de remplacer le duo Andy Delort - Gaëtan Laborde.



Pour le site officiel du MHSC, Germain est revenu sur son passage à l'OM et avoue ne rien regretter : "Je voulais jouer dans un club où mon père avait évolué, je trouvais ça sympa, a expliqué le fils de Bruno Germain au site officiel de Montpellier. Petit, je supportais l'OM aussi, donc il m'aurait manqué un truc dans ma carrière si je n'avais pas évolué dans ce club. Je l'ai fait, j'y ai vécu de très bons moments, d'autres très compliqués, mais cette expérience m'a fait grandir autant sur le plan footballistique que sur le plan humain, a-t-il relativisé. Ça s'est passé comme ça s'est passé, je ne regrette rien."



Il a ensuite rappelé qu'il n'était pas qu'un joueur capable de jouer à un système à 2 attaquants : "Concernant l'aspect tactique, je pense pouvoir m'adapter à plusieurs situations et à plusieurs systèmes de jeu. J'ai un peu cette image de quelqu'un qui joue à deux devant, c'est vrai, mais lors de ma première saison à l'OM, j'ai marqué 18 buts toutes compétitions confondues en étant à la pointe d'un 4-3-3. Je dirais que ça dépend plus de l'animation collective. Si l'équipe est autour de son attaquant, c'est plus facile d'être performant. Quant à mon côté altruiste et collectif, c'est quelque chose de normal pour moi."