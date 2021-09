Le beau geste de la famille Tapie pour René Malleville

La famille de Bernard Tapie va offrir une réplique de la Ligue des Champions 1993 à ses proches en hommage à René Malleville, pour qu'il soit inhumé avec.





Hier, on apprenait avec tristesse la mort de René Malleville, des suites d'un cancer. Alors que l'OM et les supporters du Stade Vélodrome lui ont rendu un vibrant hommage durant l'échauffement, la famille Tapie a décidé d'honorer également sa mémoire.



En effet, la famille du "boss" a décidé d'offrir une réplique de la Ligue des Champions 1993 à ses proches pour que René Malleville soit inhumer avec, en guise de dernier signe de son amour inconditionnel pour l'OM. Stephane Tapie s'était entretenu une dernière fois avec lui samedi. "Je suis épuisé" lui avait-t-il confié. "Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible."