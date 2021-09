En ce début de saison, l'OM impressionne. Au point que Didier Roustan voit les Olympiens être une menace pour un PSG encore en rodage.





Actuellement, 5 points (mais un match de retard) séparent l'OM du PSG en tête de la Ligue 1. D'un côté, les Marseillais impressionnent par la qualité de leur jeu et de l'autre, Paris est une équipe poussive malgré son armada offensive, en témoignent ses deux derniers résultats à Bruges (1-1) et contre Lyon (2-1 dans le temps additionnel). Un état de forme qui conduit Didier Roustan à penser que les hommes de Jorge Sampaoli vont poser des problèmes à leurs homologues Parisiens lors du prochain Classique. Et pourquoi pas leur compliquer la tâche dans la quête du titre : "Pour continuer à faire la course en tête, le PSG devra montrer d'autres arguments que face à l'OL. À côté, Marseille, c'est plus fort physiquement. Les joueurs ne s'arrêtent jamais. Les Phocéens ont le vent en poupe. Sampaoli a beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau des joueurs ou de la tactique. L'OM va bien bousculer le PSG lors du prochain Classique. Et d'une manière plus générale, je pense que cet OM là peut rivaliser avec Paris dans la course au titre. Quoi qu'il en soit, entre l'OL, Nice, l'OM ou le PSG, il va y avoir beaucoup de matchs au sommet. Elle est pas mal cette L1 !"