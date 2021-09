L'OM signe la plus grosse affluence de la 6e journée

Une fois de plus, les supporters de l'OM ont répondu présent hier face à Rennes. Plus de 54 000 personnes étaient présentes au Stade Vélodrome.





En ce début de saison, l'équipe de Jorge Sampaoli répond présente, mais ses supporters aussi ! Hier après-midi, plus de 54 000 personnes étaient présentes dans les travées du Vélodrome pour assister à la victoire contre le Stade Rennais (2-0). Avec cette marque, l'OM a établi, comme souvent, le record d'affluence de la 6e journée de Ligue 1, loin devant le Paris - Lyon (47 611 spectateurs) ou le Lens - Lille (36 512 spectateurs).



Depuis le début de la saison, c'est aussi l'OM qui mène ce classement devant Paris et Lens avec plus de 53 000 spectateurs de moyenne.