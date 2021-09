Bruno Genesio parle de la difficulté de jouer contre l'OM

Après le match perdu par son équipe, Bruno Genesio a reconnu la difficulté de résister à l'intensité mise par les joueurs de l'OM.





Hier, l'OM a totalement dominé la rencontre face au Stade Rennais (2-0) en s'appuyant une nouvelle fois sur une grosse intensité tout au long de la rencontre. Avec des récupérations hautes et une projection rapide vers l'avant, les Olympiens ont asphyxié les Bretons, qui n'ont jamais réussi à mettre leur jeu en place. Devant les médias, Bruno Genesio parlait de la difficulté à résister à ses assauts répétés : "Ils sont efficaces. À force de vous mettre une grosse pression et d'avoir des vagues qui reviennent tout le temps, c'est difficile de pouvoir résister. J'aurais aimé qu'on soit un peu plus juste dans nos sorties de balle à la récupération du ballon."



Une recette qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli d'occuper la 2e place du classement actuellement.