Mohamed Bouhafsi se régale en voyant jouer l'OM

Comme beaucoup de suiveurs, Mohamed Bouhafsi prend beaucoup de plaisir à voir jouer l'OM actuellement.





En plus des victoires, le beau jeu est au rendez-vous cette saison, pour le plus grand plaisir des supporters, mais aussi des fans de football en général. Actuellement les médias sont dithyrambiques avec les Phocéens (mieux vaut en profiter) et bon nombre d'entre eux se régalent devant les matchs de l'OM, estimant que Jorge Sampaoli et sa manière de jouer amène un vent de fraicheur sur la Ligue 1. Hier, c'est le journaliste Mohamed Bouhafsi qui ne boudait pas son plaisir devant la prestation des Marseillais sur son compte Twitter : "Nul ne sait combien de temps ça va durer, mais qu'est ce que c'est agréable l'OM. Des projections vers l'avant, de la justesse technique, de la solidarité, de la fraîcheur. C'est beau. Une très belle victoire dans un somptueux Vél pour rendre hommage à Depé et René Malleville."