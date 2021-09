"En attaquant autant, on fait reculer l'adversaire" estime Sampaoli

Après ce nouveau succès en Ligue 1, avec la manière contre le Stade Rennais, Sampaoli s'est dit très satisfait de la prestation de ses hommes.





Dans la lignée de leur match à Monaco et à Moscou (même si le résultat n'était pas au bout), les Marseillais ont produit un match de très grande qualité, tout en maitrise et en intensité, sans être réellement inquiété par les offensives Rennaises. Même s'il a regretté le manque d'efficacité lors des 30 premières minutes, Jorge Sampaoli a apprécié la performance de ses hommes et leur volonté d'aller toujours de l'avant : "La satisfaction est générale. On a une équipe jeune et je suis très heureux du comportement des joueurs. On n'a pas réussi à marquer pendant les trente premières minutes, mais c'est là où on a poussé le plus. Notre équipe attaque beaucoup, elle défend aussi, mais en attaquant autant, on fait reculer l'adversaire. On a fait un peu le même match à Moscou avec la possession de balle, mais lamentablement, on n'a pas réussi à gagner alors qu'on devait le faire. Ma satisfaction, c'est ce groupe jeune qui travaille. Il y a encore des choses à améliorer, évidemment, comme l'entame de match. Je suis très content de la victoire."