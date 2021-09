Nouvelle coqueluche du Vélodrome avec ses 3 buts lors des deux derniers matchs, Bamba Dieng garde la tête sur les épaules.





Il y a quelques semaines, on parlait de "l'échec" de ne pas avoir recruté un remplaçant à Arek Milik dans les dernières heures du mercato. Aujourd'hui, l'éclosion de Bamba Dieng a mis tout ça derrière. Phénoménal à Monaco où il a inscrit un doublé pour sa première titularisation en Ligue 1, il a été reconduit dans le 11 de départ hier contre Rennes et a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Pour autant, le jeune Sénégalais ne veut pas s'enflammer, comme il le déclarait au micro d'Amazon après la rencontre : "Je ne pense même pas à ça. Je me donne à fond à l'entraînement. Je connaissais mes capacités. Le coach m'a fait confiance et j'ai saisi ma chance."



Désormais, Dieng fait figure de doublure d'Arek Milik, qui pourrait d'ailleurs revenir cette semaine. Décalé à droite en fin de match, certains y ont vu une façon de préparer le retour de l'avant-centre Polonais. Jorge Sampaoli a répondu en conférence de presse : "Je prépare chaque match avec une stratégie basée sur le profil de l'adversaire. Quand il laisse autant d'espaces, on essaie d'en profiter. Rennes est une très bonne équipe, bien préparée, c'est pour cela que j'ai mis ce système en place. Milik est le bienvenu, c'est un joueur de qualité, il va beaucoup nous apporter et il va nous aider pour la suite du championnat."