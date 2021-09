Jorge Sampaoli parle de l'importance de Dimitri Payet

De retour dans le 11 de départ après 2 matchs d'absence, Dimitri Payet a répondu présent hier face à Rennes (2-0).





Absent face à Monaco et contre le Lokomotiv Moscou, Dimitri Payet était de retour dans le 11 de départ de Jorge Sampaoli hier après-midi face aux Bretons. Le Réunionnais a disputé l'intégralité de la rencontre et a fait parler ses qualités de passeur et de facilitateur tout au long du match. En conférence de presse, le coach Argentin est d'ailleurs revenu sur l'importance du n°10 Marseillais dans son système : "J'ai fait démarrer Dimitri, car il est revenu de sa blessure, il pouvait jouer et on était sûr à 100% qu'il répondrait présent. C'est un joueur fondamental pour nous dans ce système avec sa qualité. L'équipe a été vaillante face à une belle équipe de Rennes, qui joue en contres. On a eu le mérite de jouer très haut pour les emmerder et ça s'est bien passé."



En grande forme depuis le début de la saison malgré une position, parfois, de faux n°9, Dimitri Payet a déjà compilé 3 buts et une passe décisive.