Amine Harit et le plaisir d'avoir marqué au Vélodrome

Auteur de son premier but sous le maillot Marseillais, Amine Harit a fait part de sa joie en conférence de presse.





Entré à l'heure de jeu pour remplacer Konrad De La Fuente, Amine Harit s'est montré décisif dix minutes plus tard pour signer le break et mettre l'OM à l'abri. Déjà auteur d'un gros match à Monaco samedi dernier, l'international Marocain est revenu sur le plaisir d'avoir inscrit son premier but et d'avoir scellé le match : "Personnellement, c'est un réel plaisir de marquer devant un stade comme celui-là. Je pense que c'était important de mettre le but du 2-0 pour enterrer le match, surtout à 15 minutes de la fin. Je suis très satisfait ce soir."



Il s'est ensuite exprimé sur son épanouissement dans le système de Jorge Sampaoli : "Je suis un joueur offensif donc j'ai envie de finir les actions dans les 30 derniers mètres. On a énormément de joueurs de qualité qui peuvent faire la différence et ça nous permet de mettre la pression sur l'adversaire."



Arrivé en toute fin de mercato grâce à l'effort financier de certains de ses coéquipiers (qu'il n'a pas manqué de souligner en conférence de presse), Harit semble déjà avoir trouvé sa place au sein de l'effectif Marseillais.