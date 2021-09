OM-Rennes : les compositions officielles

Ce dimanche, l'OM accueille le Stade Rennais pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Voici le XI de départ des deux équipes.





Retour aux affaires courantes pour l'OM, après la fin de la première semaine Européenne, avec la réception de Rennes pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Avec le match nul entre Nice et Monaco (2-2) et le déplacement de Lyon à Paris ce soir, les Olympiens pourraient faire une bonne opération en cas de victoire.



Jorge Sampaoli avait laissé planer le doute en conférence de presse en expliquant que le XI de départ dépendrait beaucoup de la forme physique des joueurs après le déplacement à Moscou. Et la bonne nouvelle, c'est d'abord la présence de Dimitri Payet qui fait son retour après deux matchs d'absence. Le coach Argentin a changé 4 titulaires par rapport au match de jeudi.



La compo officielle de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Lirola, Gueye, Guendouzi, Payet - Under, De La Fuente, Dieng



La compo officielle de Rennes : Gomis - Traoré, Bade, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Santamaria, Ugochukwu, Tait - Laborde, Guirassy



Le match est à suivre à partir de 17h sur Canal+ Sport.