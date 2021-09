OM-Rennes : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM reçoit Rennes ce dimanche, une rencontre à suivre sur Canal+ Sport à 17h. Voici les compos probables.





Après la déception de n'avoir ramené qu'un point de son déplacement à Moscou jeudi, l'OM retrouve son championnat et surtout ses supporters, plus de trois semaines après son dernier match au Vélodrome contre l'AS Saint-Étienne (3-1). Hier, en conférence de presse, Jorge Sampaoli expliquait qu'il ferait débuter les joueurs qui étaient à 100% physiquement et qui avaient bien récupéré du déplacement en Russie.



Le coach Argentin a confirmé le forfait d'Arek Milik qui n'est pas présent dans le groupe et a rappelé que Dimitri Payet était toujours incertain. Quelques changements pourraient avoir lieu dans le 11 de départ.





Les compositions d'équipes probables



La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Balerdi, Luan Peres - Kamara, Gueye, Guendouzi, Gerson - Lirola, Harit (ou Payet) - Dieng



La compo probable de Rennes : Gomis - Traoré, Aguerd, Badé, Meling - Santamaria, Bourigeaud, Tait - Sulemana, Laborde, Guirassy





OM-Rennes, c'est sur quelle chaine ?



Pour ceux qui n'ont pas d'abonnement à Amazon Prime, pas de problème cette fois-ci ! La rencontre sera diffusée sur Canal + Sport à 17h.