Hatem Ben Arfa en passe de retrouver un club

Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa est en passe de signer à l'Espérance de Tunis.





Libre depuis la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa pourrait rebondir du côté de la Tunisie selon les informations du quotidien AS. En effet, l'ancien Marseillais, qui a connu pas moins de 7 clubs en 7 ans, devrait connaitre un nouveau challenge, un peu plus exotique cette fois, puisqu'il devrait s'engager avec l'Espérance de Tunis dans les prochains jours.



Le président de l'Espérance, Hamdi Meddeb est un grand fan de l'ancien international et avait déjà tenté de le faire venir il y a quelques années. Ben Arfa, qui a des origines Tunisiennes, se verrait bien rallier la capitale pour terminer sa carrière sur une note positive, après avoir refusé la proposition du Rapid Bucarest. Il pourrait d'ailleurs être rejoint par Moussa Konaté, l'attaquant de Dijon, qui n'entre plus dans les plans de Patrice Garande.