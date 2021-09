La campagne d'abonnement débute demain !

À partir de demain matin 10h, l'OM lance sa campagne d'abonnement pour la saison 2021-2022.





Beaucoup l'attendaient, il sera très bientôt disponible ! L'abonnement pour la campagne 2021-2022 sera mis en vente dès demain à partir de 10h par le club. En raison de la situation sanitaire et de l'évolution des jauges dans les stades, l'OM avait souhaité attendre pour lancer sa campagne d'abonnement, mais les supporters pourront désormais obtenir leur précieux sésame.



Via un communiqué paru mercredi, le club explique que les abonnements en Tribunes et en Virages incluent : 15 matchs de Ligue 1 Uber Eats, à partir de la rencontre OM-Lorient (le week-end du 16-17 octobre) ainsi que 3 matchs d'Europa League (Galatasaray, Lazio, Moscou).



À noter que la priorité sera donnée aux abonnés de la saison 2019-2020 sur leurs places du 20 au 26 septembre. Les supporters Olympiens ont jusqu'au coup d'envoi du match contre Galatasaray le 30 septembre à 21h pour acheter l'abonnement.