52 000 personnes attendues ce dimanche au Vélodrome

Pour la 3e fois consécutive, l'affluence dépassera les 50 000 personnes au Stade Vélodrome ce dimanche contre le Stade Rennais.





Une nouvelle fois, les joueurs de l'OM pourront compter sur le soutien et la présence, en nombre, de leurs supporters cet après-midi face à Rennes (à 17h sur Canal+ Sport). Après les 50 000 spectateurs contre Bordeaux, les 60 000 contre Saint-Étienne, le Stade Vélodrome dépassera encore la barre des 50 000 puisque La Provence annonce que 52 000 personnes seront présentes aujourd'hui. Un soutien primordial dont parlait justement Jorge Sampaoli hier en conférence de presse : "On est heureux de voir la joie des supporters. On est lié à ce soutien populaire et l'équipe doit répondre présent. C'est toujours spécial de jouer devant ce public. Il ne faut pas que ce soit une pression, mais une motivation supplémentaire."