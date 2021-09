Willy Delajod au sifflet contre Rennes

Pour la réception du Stade Rennais ce dimanche à 17h, Willy Delajod officiera au sifflet.





À 17h ce dimanche, l'OM reçoit le Stade Rennais dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. L'arbitre de la rencontre sera Willy Delajod, assisté de Philippe Jeanne et Mathieu Grobost tandis que Johan Hamel fera office de quatrième arbitre. Alexandre Castro et Hamid Guenaoui seront, quant à eux, chargés de la VAR.



Avec Delajod au sifflet, l'OM n'a jamais perdu en l'espace de 4 matchs (2 victoires et 2 nuls). Il avait notamment arbitré la victoire face à Nîmes (2-0) et le nul contre Lens (2-2) la saison dernière.