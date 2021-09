La LFP sanctionne l'OM pour les fumigènes contre Saint-Étienne

Suite aux fumigènes présents dans les travées du Vélodrome contre Saint-Étienne, la LFP a décidé de sanctionner l'OM.





La réception de Saint-Étienne le 28 aout dernier signait la fin de la "jauge" et permettait à l'OM de jouer devant 60 000 spectateurs. Dans une ambiance de folie, les Olympiens s'étaient imposés sur le score de 3 à 1 grâce à Guendouzi, Gerson et Under. Mais si la fête a été totale sur le terrain et dans les tribunes, la LFP n'a pas apprécié la présence de fumigènes dans les travées du Vélodrome.



En conséquence, la commission de discipline a décidé d'infliger à l'OM, une amende de 30 000€ (dont 16 000€ suite à la révocation du sursis) et a également décidé de fermer la tribune des Ultras 84 et des Fanatics pour une durée de deux matchs avec sursis. Les instances seront surement très attentives lors de la réception du Stade Rennais cet après-midi.



Rappelons que dans le même temps, la LFP a autorisé le retour des fumigènes à titre expérimental lors du match Toulouse - Grenoble hier.