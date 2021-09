Un ancien Bleu note les progrès de Rongier

Sur la chaine l'Équipe, Vikash Dhorasoo a fait l'éloge de Valentin Rongier, qu'il trouve beaucoup plus à l'aise dans le système de Sampaoli.





Débarqué à la fin du mercato d'été 2019 pour pallier le départ de Luiz Gustavo, Valentin Rongier a alterné le bon et le moins bon depuis son arrivée. Ses statistiques n'ont pas été très impactantes en Ligue 1 (1 but et 5 passes décisives en 52 matchs) même si l'ancien Nantais a tout de même fait du bien dans l'entrejeu, notamment à la récupération.



Malgré des débuts compliqués avec l'arrivée de Sampaoli où il ne jouait quasiment plus, Rongier a su regagner sa place dans le système du coach Argentin au fil des semaines. Sur la chaine l'Équipe, Vikash Dhorasoo a parlé des progrès du n°21 de l'OM : "J'aime beaucoup cette équipe, il a replacé Kamara dans l'axe. Guendouzi, on commence à le voir profiter des libertés qu'on lui propose. Il y a un vrai effet de l'entraîneur. Les joueurs adhèrent à ce que Sampaoli propose. Il y va avec ses convictions et c'est super. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Rongier qui prend des risques et qui se libère. Je vois bien qu'il a quelque chose ce joueur, mais jusqu'à présent, c'était très latéral, mais là c'est propre. Il prend des risques. C'est peut-être le changement de Sampaoli aussi."