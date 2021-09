Dimitri Payet toujours incertain pour la réception de Rennes

Absent à Monaco et à Moscou, Dimitri Payet n'est toujours pas à 100% selon le coach de l'OM.





Auteur d'un début de saison canon avec 3 buts et une passe décisive en 4 matchs malgré son utilisation à un poste de faux n°9, Dimitri Payet est éloigné des terrains depuis 2 matchs. Alors qu'on pensait le voir débuter demain face à Rennes puisqu'il était du déplacement à Moscou jeudi, Jorge Sampaoli a expliqué que le n°10 Marseillais était toujours incertain : "On a juste tenté d'avoir Payet avec nous à Monaco. C'était pareil pour le match en Russie. On a très bien joué sans lui à Monaco, mais on a aussi très bien joué avec lui. On va voir s'il se sent de jouer demain contre Rennes."



Présent dans le groupe, ses qualités de finisseur pourraient faire du bien aux Olympiens au vu de leur manque d'efficacité à Moscou. S'il n'est pas aligné, le coach de l'OM pourrait reconduire Bamba Dieng ou Amine Harit à la pointe de l'attaque Marseillaise.