Sampaoli parle de l'importance de la rotation

En conférence de presse, le coach Argentin est revenu sur la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Il a aussi expliqué l'importance de la rotation dans le football moderne.





En ce moment, l'un des sujets chauds sur la Canebière est la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Certains prônent une concurrence à tous les postes alors que d'autres estiment que le portier Olympien est indéboulonnable. En conférence de presse d'avant-match, Jorge Sampaoli est rapidement revenu sur cette situation : "On pensait que Pau Lopez devait jouer ces matches, pour le juger. Le temps dira s'il y aura des changements. Cela sera décidé suivant la concurrence en interne et selon chaque rencontre."



L'enchainement des matchs conduit le coach de l'OM à faire tourner, estimant qu'il est impossible de gagner une rencontre si les joueurs ne sont pas au top physiquement : "Il faut être à 100%. Dans le football actuel, c'est impossible d'être bon quand on n'est pas à 100%. On verra demain quels sont les joueurs en bonne condition. La rotation sera nécessaire. Chaque match est un défi pour nous, il faut prendre les meilleures décisions pour l'équipe."



Il en a aussi profité pour justifier l'absence de Jordan Amavi lors des derniers matchs : "Amavi a eu une blessure qui lui a fait rater les derniers matches. Il y a eu ce choix de système. On va voir s'il peut être là demain pour jouer contre Rennes. Il y aura des rotations à faire."