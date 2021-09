Présent en conférence de presse, Luan Peres a estimé que le PSG n'était pas invincible.





Cette année, le PSG s'est constitué une véritable armada avec l'arrivée de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou Lionel Messi pour ne citer qu'eux. Cependant, on a pu voir qu'en Ligue 1 (contre Troyes ou Brest notamment) et plus récemment en Ligue des Champions contre Bruges, que les Parisiens étaient loin d'être imprenables et surtout moins dominateurs que ce à quoi on pouvait s'attendre.



Présent en conférence de presse d'avant-match, Luan Peres s'est exprimé sur le sujet et a estimé que l'OM avait le talent pour inquiéter le club de la capitale cette saison : "Il est possible de gagner contre le PSG. Si on prend l'exemple de Bruges, ils ont fait un très beau match nul. Le PSG a une belle équipe, mais n'est pas invincible. Si on reste concentré lors de tous les matches, on peut rester au contact du PSG. Je pense que ce n'est pas impossible d'être champion de France."