Sampaoli confirme l'absence de Milik face à Rennes

En conférence de presse, le coach de l'OM a confirmé l'absence du buteur Polonais demain, face à Rennes.





C'était dans les petits papiers et ça a été confirmé aujourd'hui par Jorge Sampaoli : Arek Milik est trop juste pour être dans le groupe face au Stade Rennais, demain à 17h. En conférence de presse, le coach Argentin a confirmé que le buteur Polonais n'était pas loin d'un retour, mais que le staff Marseillais ne voulait pas prendre de risques : "Non, je ne pense pas que Milik sera là pour demain. Il est sur la fin de sa récupération, mais on ne veut pas prendre de risques. C'est un attaquant qui peut nous aider dans la construction du jeu, il peut aussi prendre la profondeur. On est toujours très content d'avoir ce style de joueur dans notre effectif."



Selon toute vraisemblance, l'avant-centre de l'OM devrait pouvoir retrouver la compétition la semaine prochaine, durant laquelle deux journées de Ligue 1 sont programmées. Mercredi, les Olympiens se déplaceront sur la pelouse d'Angers à 21h et recevront Lens dimanche soir à 21h.