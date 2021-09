Dans les colonnes de Nice-Matin, le directeur du football de l'OGC Nice a estimé que les médias ont pris parti dans cette affaire.





Bien que le verdict ait été rendu pour les incidents du match entre Nice et l'OM, certains continuent de prêcher pour leur paroisse. C'est le cas de Julien Fournier, directeur du football des Aiglons qui s'indignait, chez nos confrères de Nice-Matin, de la prise de position "pro-OM" des médias : "Le problème de notre société et des médias, c'est la caricature. Ce match, c'est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l'OM. Ce n'est pas ma lecture des événements, ce qui n'enlève rien aux comportements inacceptables de ceux qui ont foutu le match en l'air. Cela m'embête qu'on revienne encore là-dessus. J'ai envie qu'on tourne la page. Marseille s'est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas en parler. Ce qui m'importe, c'est le prochain match à rejouer contre l'OM. Il va falloir le regagner, car on l'a déjà remporté une fois."



Pour un club qui "préfère ne pas en parler", cela commence à faire beaucoup de déclarations et de justifications en tout genre. Pourtant, le bon comportement à adopter, d'un côté comme de l'autre, serait d'apaiser les tensions et de mettre cette histoire derrière.