Laurie Delhostal s'inquiète du manque de réalisme de l'OM face au Lokomotiv

Sur la chaine l'Équipe, Laurie Delhostal a souligné le manque de réalisme des hommes de Jorge Sampaoli en Europa League.





Lors du nul rageant obtenu à Moscou jeudi soir, c'est surtout le manque de réalisme qui a fait défaut aux joueurs de l'OM. Malgré une très belle prestation, pleine de maitrise, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas réussi à convertir leurs nombreuses occasions, qui plus est en supériorité numérique. Un manque d'efficacité qui a inquiété la journaliste Laurie Delhostal sur le plateau de La Chaine l'Équipe : "On ne s'embête pas de les voir jouer. Mais après, je trouve ça inquiétant le nombre d'occasions ratées. Faire un match nul en dominant autant et en ayant 70% de possession de balle... Je trouve ça plus inquiétant qu'enthousiasmant. J'aime beaucoup les voir jouer, on ne s'embête pas. Il y a beaucoup d'envie. Mais les Marseillais ont encore besoin d'un certain nombre de tests."



Rappelons tout de même que l'OM est la 3e meilleure attaque de Ligue 1 avec 10 buts marqués et un match de retard.