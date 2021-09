Sur les ondes de RMC, Emmanuel Petit a soutenu le choix de Jorge Sampaoli de mettre Steve Mandanda et Pau Lopez en concurrence.





Si le début de saison des Olympiens satisfait les supporters tant par le jeu proposé que par les résultats, un débat (ou une incompréhension pour certains) demeure encore. Est-il judicieux de mettre en concurrence Steve Mandanda, véritable légende du club et actuellement à un bon niveau, à la nouvelle recrue Pau Lopez ?



Sur RMC hier, Emmanuel Petit a tranché et soutient le choix de Jorge Sampaoli de tester l'ancien joueur de la Roma : "Je tiens à souligner que j'ai beaucoup de respect pour Steve Mandanda, pour le joueur et sa carrière. Je trouve qu'il a été, la plupart du temps, exemplaire sur et en dehors du terrain. N'oublions pas également que c'est le recordman des matchs à l'OM de toute l'histoire du club. Mais Sampaoli ne doit rien aux joueurs, il n'est pas là pour leur faire plaisir. Le crédit, c'est auprès des supporters. Steve sait qu'il est très apprécié et c'est déjà très bien. C'est très dur de rentrer dans le coeur des supporters et lui, il y est. Mais c'est vrai qu'il a 36 ans. Même s'il a rendu de très bons services dans les années précédentes, il n'empêche qu'au même titre qu'un joueur de champ, un gardien doit être mis en concurrence. On le voit dans beaucoup de clubs, au PSG ou à l'étranger. Sampaoli est dans l'immédiateté, il vient d'arriver au club, débute une nouvelle saison. Donc, tout le monde doit être mis en concurrence."