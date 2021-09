David Luiz aurait refusé l'OM pour ne pas trahir le PSG

Cité parmi les cibles potentielles de l'OM en défense, David Luiz aurait refusé de rejoindre l'OM à cause de son aventure au PSG entre 2014 et 2016.





En fin de contrat du côté d'Arsenal, David Luiz a récemment décidé de retourner au Brésil après une très belle carrière en Europe. Passé par Benfica, Chelsea, le PSG et donc plus récemment chez les Gunners, l'ancien taulier de la sélection Brésilienne s'est engagé pour un an et demi à Flamengo.



Mais avant d'entériner son choix, David Luiz a eu de nombreux contacts tout au long de l'été. Le média Brésilien Globoesport nous apprend que le Real Madrid, Lille ou encore Everton, West Ham, Benfica et la Lazio sont venus aux renseignements au même titre que l'OM par l'intermédiaire de Jorge Sampaoli. Mais après un entretien réalisé mi-aout, David Luiz a décidé de refuser la proposition Marseillaise en raison de son attachement au PSG, dont il a défendu les couleurs entre 2014 et 2016. Le coach Argentin aurait ensuite tout fait pour convaincre le natif de Diadema en allant même jusqu'à se déplacer au Brésil pour le rencontrer, en vain.