Djibril Cissé comprend la réaction de Jorge Sampaoli après le nul à Moscou

Mesuré après le nul de ses joueurs, Sampaoli s'était dit satisfait de ce point. Sur la chaine l'Équipe, Djibril Cissé a estimé que le coach Marseillais avait eu la bonne réaction.





On le sait, Jorge Sampaoli n'est pas l'entraineur le plus calme de la planète football. Pour autant, malgré la déception d'avoir concédé l'égalisation en toute fin de match jeudi soir à Moscou, il est resté mesuré dans ses propos d'après-match. En effet, l'Argentin a préféré pointer la performance globale de son équipe, se montrant moins critique que certains joueurs comme Mattéo Guendouzi, qui parlait de "manque d'expérience et d'intelligence".



Invité à réagir aux déclarations du coach Marseillais dans l'Équipe du Soir, Djibril Cissé a expliqué qu'il n'avait pas d'autres choix que de faire ce type de sortie : "Sampaoli, on le sait qu'il est énervé, on le sait qu'il a du Guendouzi 10 fois dans le corps. Mais il ne peut pas le dire, il est coach. Il ne peut pas dire " ouais on est déçu, on est énervé on va tout casser dans le vestiaire ". Non. Il est raisonné, il est posé. Mais je sais qu'il pense comme son joueur."