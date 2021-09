OM - Rennes : plusieurs absents côté Rennais

À l'occasion de la 6e journée de Ligue 1, l'OM reçoit le Stade Rennais dimanche à 17h. L'équipe entrainée par Bruno Genesio compte plusieurs blessés dans ses rangs.





Après un intermède européen qui s'est soldé par un nul pour les deux équipes, l'OM et Rennes sont de retour aux affaires en Ligue 1 et s'affrontent dimanche à 17h dans le cadre de la 6e journée. Les Olympiens restent sur une grande performance à Monaco (0-2), où ils ont produit l'un de leurs meilleurs matchs de la saison. De leur côté, les Rennais restent sur deux défaites consécutives à Angers (2-0) et à la maison contre le Stade de Reims (0-2) et pointent à la 12e place au classement.



Pour cette rencontre, l'OM devrait pouvoir compter sur le retour de Dimitri Payet, préservé jeudi en Europa League et peut-être Arek Milik. Nous aurons plus d'informations lors de la conférence de presse de Jorge Sampaoli cet après-midi. Côté Bretons, Bruno Genesio a fait le point sur l'infirmerie hier en conférence de presse et a confirmé l'absence de plusieurs joueurs majeurs pour le déplacement à Marseille. En effet, Jérémy Doku (cuisse) et Lovro Majer (hanche) ne figurent pas dans le groupe, alors que Martin Terrier (genou) est incertain.