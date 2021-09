Les maillots Third de Puma vivement critiqués, la firme répond

Peu de supporters semblent apprécier les maillots Third conçus par Puma cette année, notamment du côté de Dortmund. Le patron de la marque, Björn Gulden s'est exprimé à ce sujet.





Depuis le 1er juillet 2018, la marque Puma est le sponsor officiel de l'Olympique de Marseille, et ce, pour une durée de 5 ans à hauteur de 15 millions d'euros par an. Globalement, ce partenariat est une réussite avec des maillots simples, mais plutôt appréciés par les supporters.



Mais cette année, le maillot Third est loin de faire l'unanimité. Avec un écusson très peu visible et le nom de la ville écrit en grand, ce modèle ressemble plus à un maillot d'entrainement qu'à une vraie tenue de football. Même son de cloche chez les autres clubs sponsorisés par la marque Allemande (Manchester City, Milan) et notamment du côté de Dortmund, où les supporters n'ont pas vraiment apprécié que le traditionnel logo soit enlevé. Une polémique qui a forcé Björn Gulden, le patron de la marque, à répondre dans le quotidien Ruhr Nachrichten " : "Nous regrettons la colère des supporters et nous souhaitons nous excuser. Les critiques sont liées au fait que le logo du BVB est seulement incorporé ton sur ton plusieurs fois sur le tissu, ainsi qu'en relief plus grand sur la poitrine du maillot, mais qu'il n'est pas clairement mis en évidence en tant qu'écusson. Nous avons vraiment pris les commentaires à coeur et nous en tiendrons compte pour les futurs maillots, comme nous l'avons fait par le passé."