Andy Delort fait machine arrière sur sa déclaration d'amour envers l'OM

Après avoir ouvertement déclaré son attachement à l'OM, Andy Delort s'est quelque peu rétracté dans les colonnes de Nice-Matin.





Annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille en fin de mercato, Andy Delort a finalement rejoint Nice fin aout contre un chèque de 10 millions d'euros. Malgré la volonté de Jorge Sampaoli de le rapatrier dans la cité Phocéenne, le manque de liquidités en l'absence des ventes significatives a rendu le transfert trop difficile à réaliser.



Durant sa carrière, il a plusieurs fois affiché sa volonté de rejoindre l'OM, mais n'aura probablement plus d'autres opportunités de le faire. Alors, pour ne pas froisser les supporters Niçois, il a remis les pendules à l'heure concernant son "amour" pour l'OM dans les colonnes de Nice-Matin : "Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J'ai dit ça, car mon père était fan de l'OM quand j'étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m'a souvent amené avec lui au stade. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là."



Après avoir signé 33 buts en 68 matchs avec Montpellier, il a bien démarré sous ses nouvelles couleurs en signant une passe décisive dès son entrée en jeu sur la pelouse du FC Nantes.