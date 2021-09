Konrad De La Fuente parle de son arrivée et affiche sa volonté de rejouer au Barça

Pour ESPN, Konrad De La Fuente a expliqué son choix de rejoindre l'OM et affirme vouloir retourner au FC Barcelone dans le futur.





Vanté pour son mercato malin et inventif, Pablo Longoria a réalisé quelques jolis coups durant l'été. Et Konrad De La Fuente en fait partie. Recruté pour seulement 3,5M€ en provenance du FC Barcelone (où il a joué la quasi-totalité de ses matchs avec la réserve), l'Américain a donné satisfaction à chaque apparition sur le terrain. Pour ESPN, il est revenu sur son choix de rejoindre l'OM et parle de son rêve de revenir un jour chez les Blaugrana : "Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc ce n'était pas difficile de quitter le Barça. Mon but est de revenir jouer à Barcelone un jour et la meilleure manière pour cela était de quitter le club parce que j'avais besoin de minutes en première division. J'ai eu quelques bonnes offres et j'ai choisi de rejoindre Marseille. La meilleure chose que je pouvais faire pour mon développement était de jouer régulièrement, de progresser dans l'espoir de revenir un jour au Barça."



Il s'est ensuite exprimé sur la manière dont Jorge Sampaoli veut le voir jouer : "Il veut que j'aille de l'avant dès que j'en ai l'opportunité, être démarqué pour recevoir le ballon et provoquer des 1 contre 1 pour créer le plus d'occasions possible. Jusqu'à présent, tout se passe bien pour moi, je suis très heureux."



Depuis le début de la saison, l'Américain a délivré 2 passes décisives et a surtout apporté beaucoup de vitesse et de percussion à chacune de ses entrées.