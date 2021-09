L'agent de Bamba Dieng confirme sa prolongation

L'agent de Bamba Dieng a expliqué au média Sénégalais APS que son joueur allait bien prolonger à l'OM.





Auteur d'un match XXL à Monaco dimanche dernier, Bamba Dieng a prouvé qu'il avait un vrai rôle à jouer au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli, qui plus est en l'absence d'Arek Milik. Arrivé de l'Institut Diambars en 2019, le Sénégalais va prolonger son bail qui le lie à l'OM (à l'origine jusqu'en 2024), d'après ce qu'a déclaré son agent Bocar Seck à nos confrères de l'Agence de Presse Sénégalaise : "Nous avons eu déjà plusieurs rencontres, celle de mardi, devait se tenir vendredi dernier. Il pourrait prolonger d'un ou deux ans selon des modalités qui sont actuellement en négociation. Oui, son doublé a eu un impact immense à Marseille où je me trouve et c'est sûr que ça attire les regards, mais ce n'est pas entré en ligne de compte au sujet de cette rencontre."