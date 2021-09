Dans l'After Foot, Daniel Riolo s'est exprimé sur la prestation de l'Olympique de Marseille jeudi soir à Moscou, en Europa League.





Au micro de l'After Foot hier soir sur RMC, Daniel Riolo a donné son point de vue sur la prestation de l'OM. Comme beaucoup, il a estimé que la bonne prestation des Olympiens a été gâchée par ce but encaissé en fin de match : "Sampaoli a parlé et a juste dit qu'il trouvait que le résultat était injuste. Et qu'il fallait qu'ils s'en prennent à eux-mêmes pour toutes les occasions qu'ils ont ratées. Les analyses sont justes, ils se sont mis dedans tout seuls. Ils écrasent le match, ils ont cru que c'était fait, car ils étaient à 11 contre 10, qu'un 0-1 ça suffisait. Clairement, la fin de match donne ce sentiment de gâchis."



Outre le sentiment de frustration qui règne après ce résultat, c'est au niveau comptable que l'OM pourrait payer les pots cassés comme l'explique le journaliste. Qui plus est dans un groupe composé également de la Lazio et de Galatasaray : "Ils ne sont pas dans un groupe facile avec Galatasaray et la Lazio. Je pense que c'est déjà se mettre un caillou dans la chaussure ce résultat. Parce que Moscou, tu te dis qu'il faut prendre les 6 points là."