William Saliba regrette le manque de réalisme de l'OM

À l'instar de Mattéo Guendouzi, William Saliba a pointé le manque de réalisme de l'OM en conférence de presse, qui aurait pu se mettre à l'abri bien avant.





Après le coup de sifflet final à la RZD Arena de Moscou hier, c'est évidemment la déception qui prédominait chez les joueurs marseillais après ce match nul 1-1. Difficile de se satisfaire d'un point quand on a dominé la majeure partie de la rencontre et que l'adversaire est réduit à 10 pendant plus d'une demi-heure. Si l'OM a été bon dans le jeu et s'est créé de nombreuses opportunités, c'est surtout le manque de réalisme qui a fait défaut aux Olympiens hier soir.



Une analyse partagée par William Saliba en conférence de presse et rapportée par La Provence : "On est très déçus. Aujourd'hui, on devait ramener trois points. On doit tuer le match bien avant, surtout qu'ils sont à 10. Mais ce n'est pas parce qu'on mène 1-0 qu'on a gagné. À la 88e, on ne doit pas non plus prendre ce contre, on doit les faire courir. Mais on apprend. On est très frustrés, car c'était un excellent match. Il ne faut pas tout retirer non plus, on a bien joué au ballon, bien attaqué, on aurait dû marquer deux ou trois buts."



Auteur, en effet, d'une très bonne prestation, que ce soit défensivement ou dans la construction du jeu, l'OM a pêché à la finition. Si le système Sampaoli porte ses fruits, le manque d'un véritable n°9 fait défaut. Heureusement, Arek Milik est proche d'un retour.