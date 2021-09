Auteur d'un très bon match, Mattéo Guendouzi s'est montré très déçu après le coup de sifflet final. Il explique ce résultat par un manque d'expérience de l'équipe.





Dans la lignée de son excellent début de saison en Ligue 1, Mattéo Guendouzi a une nouvelle fois été rayonnant dans le milieu de terrain marseillais. Sa sortie à la 85e minute (remplacé par Pol Lirola) a d'ailleurs coïncidé avec une perte de maitrise de l'équipe, conduisant à l'égalisation de Faustino Anjorin à la 89e minute.



À la fin du match, l'ancien Gunner s'est montré très déçu au micro de RMC Sport : "C'est une énorme déception, on maîtrise de la 1ère à la 86e minute. C'est un but con. On n'a pas réussi à gérer la seule occasion qu'ils ont eue en 2e mi-temps, ni à marquer le second but. On s'est fait punir, c'est le football, on va apprendre de ça. En tout cas, c'est une énorme déception parce qu'on n'a pas le droit de faire le résultat qu'on a fait ce soir. On n'a pas été intelligent parce qu'à la fin du match on aurait pu garder le ballon pour les faire courir dans la mesure où ils étaient à 10. C'est une énorme déception avec un gout d'inachevé."



Comme souvent, Guendouzi ne mâche pas ses mots.