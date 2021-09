Jorge Sampaoli satisfait de la prestation de son équipe malgré le nul

Malgré la déception d'avoir concédé l'égalisation en toute fin de match, Jorge Sampaoli a préféré retenir la bonne prestation de son équipe.





Dominateur durant la quasi-totalité de la rencontre, et encore davantage après l'expulsion de Nayair Tiknizyan à la 57e et le pénalty converti par Cengiz Under, l'OM n'a pas réussi à repartir avec les trois points hier à Moscou. Malgré une possession supérieure à 73%, les Olympiens n'ont pas réussi à convertir l'une de leurs nombreuses occasions et se sont fait punir par Faustino Anjorin à la 89e minute (1-1).



En conférence de presse, dans des propos rapportés par La Provence Jorge Sampaoli s'est montré déçu, mais a surtout voulu retenir la belle prestation de son équipe : "Non. L'égalisation n'efface pas notre bonne prestation. On est venu pour gagner, on a tout fait pour, mais malheureusement on a encaissé un but sur la fin. Il ne faut pas oublier que l'équipe est jeune et que les joueurs sont en apprentissage. Je suis très heureux d'avoir pris un point ici, car ce n'est pas évident. Je me répète, mais ça n'efface pas notre bon match. Ce n'est pas parce qu'on a pris ce but qu'on doit avoir des regrets. On aurait pu gagner, mais le football est ainsi fait. On va continuer à travailler."



Si le contenu a en effet été positif, ce n'est pas une bonne opération au niveau comptable face à une équipe qui semblait à la portée de l'OM.