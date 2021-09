Dmitri Jivogliadov (27 ans) a annoncé la couleur, concernant la phase de poules de la Ligue Europa. Le Lokomotiv compte bien obtenir son billet pour la suite de la compétition.





"Le club a toujours les objectifs les plus élevés. Il se bat pour le titre chaque année et doit être présent au printemps en Ligue Europa", a expliqué le défenseur russe, en conférence de presse. Il pense que son équipe est en mesure de poser des problèmes à tous ses adversaires : "La composition de notre groupe est encore fantastique. Nous avons gagné en confiance et en force. Il ne sera pas facile de nous affronter." Il se méfie particulièrement de Dimitri Payet : "C'est un joueur très technique. Quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue, il en devient le leader."



Bien qu'il soit disputé dans un contexte particulier, en Russie, ce premier match de poules sera déterminant pour la suite. Après le succès obtenu par l'OM à Monaco, il sera intéressant de voir si l'équipe de Jorge Sampaoli est capable d'enchaîner face à un adversaire un peu méconnu, mais dont la qualité ne fait pas de doute.