Charles Kaboré (33 ans) a donné ses conseils, à l'approche de la rencontre Lokomotiv-OM. De la même façon que Clinton Njie, il recommande à l'équipe de Jorge Sampaoli de se préparer à disputer un match relevé.





"C'est un club stable, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais travaille. Il a gagné récemment la coupe de Russie (2021), a été champion devant le Zenith Saint-Pétersbourg (2018). Il y a un bon encadrement, les joueurs sont bien suivis. Durant toute la période que j'ai passée dans ce pays, le Lokomotiv s'est toujours positionné pour finir dans les cinq premiers. Il a disputé la Ligue des champions il y a deux ans. C'est du haut niveau. Chaque année, il joue l'Europe et en a l'habitude", déclare le milieu défensif dans La Provence.





"En début de rencontre, elle met un pressing intense"

Il l'a affronté à de nombreuses reprises : "J'en ai joué plus d'une quinzaine. C'est une bonne équipe, comme je l'ai dit, mais j'ai remarqué qu'à un moment du match, elle s'essouffle. En début de rencontre, elle met un pressing intense, mais vers la 40e minute, elle peut commencer à se relâcher si elle a marqué. Dès qu'elle mène, elle commence à défendre pour conserver son but d'avance, jusqu'à ce qu'elle en encaisse un...C'est spécifique au Lokomotiv. Mais il y a de très bons joueurs, tels que Fedor Smolov. Et maintenant, ils font régulièrement confiance à leurs jeunes."



Pour rappel, l'international burkinabé évolue en Russie depuis son départ de l'OM, survenu en 2013.