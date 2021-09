OM-ASSE : une grosse amende pour l'OM

La LFP n'a pas apprécié la flambée de fumigènes, au coup d'envoi du match OM-ASSE. Elle a sanctionné le club marseillais d'une amende de 30 000 euros.





Certains groupes de supporters ont fêté le retour dans les stades à coup de craquages de dizaines de fumigènes. Or ce n'est pas le dada de la Ligue, qui a sévèrement sanctionné l'OM. Il a écopé d'une amende de 30 000 euros, dont 16 000 euros par la révocation d'un sursis. La LFP a ajouté une fermeture pour deux rencontres avec sursis des secteurs Commando Ultra 84 et Fanatics.



Autant dire que les prochains fumigènes qui apparaitront au sein de ces deux groupes activeront de lourdes sanctions. On peut regretter que l'OM soit sanctionné, alors qu'il ne peut pas faire grand-chose de plus, sans se mettre à dos les supporters en question. Et il est plus facile pour la plupart des autres clubs d'intervenir, dans la mesure où les groupes comptent moins de membres.



Espérons qu'une solution soit un jour trouvée concernant cette question des fumigènes.