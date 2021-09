Bamba Dieng (21 ans) a fait part de son enthousiasme, après le doublé qu'il a inscrit contre Monaco.





"Je suis très content de la prestation. Je remercie l'équipe et le coach aussi de m'avoir fait confiance. Je savais que je pouvais faire mieux (après ses occasions manquées, NDLR), et on m'a dit de calmer. Je l'ai fait et c'est rentré", a déclaré l'attaquant de l'OM.



L'OM ira jouer à Moscou, cette semaine, en Ligue Europa.