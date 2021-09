Comme Rolland Courbis, Jean-Michel Larqué manque rarement une occasion de se payer un entraîneur de l'OM. Sauf que le Stéphanois ne percute pour l'instant pas les principes de jeu développés par l'Argentin. C'est bien de l'admettre...





"Parfois, c'est très brouillon. Je ne suis pas sûr que les joueurs comprennent toujours ce qu'attend Sampaoli. On a vu des changements tactiques, des ajustements un peu farfelus. Ça marche, mais je ne pense pas qu'on puisse faire une saison uniquement sur l'enthousiasme, il faut autre chose. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse décrypter ce qu'on voit sur le terrain. Peut-être que les joueurs le décryptent. Mais la méthode Sampaoli, pour le moment, c'est du hiéroglyphe. Parfois, on ne sait pas qui fait quoi, mais ça marche", a déclaré l'ancien Stéphanois au micro de RMC.





"C'est de l'enthousiasme, c'est du feu d'artifice"

Et de poursuivre : "C'est de l'enthousiasme, c'est du feu d'artifice. Mais honnêtement, j'ai quand même du mal à imaginer que ça puisse toujours marcher sur 38 matchs. Il y aura forcément des moments creux. Je crois qu'avec l'effectif qu'il a, Sampaoli est obligé de gérer ses joueurs et de leur donner un cadre. Pour l'instant, il y a de la peinture, c'est un peu abstrait, ça part dans tous les sens, le tableau est plutôt pas mal. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudrait un petit peu cadrer les choses."



Et pourtant, les Marseillais travaillent très fort tactiquement. Critiquer des systèmes de jeu et des préceptes sans avoir la compétence pour les comprendre, ça finit par se voir.