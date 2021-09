Wesley Fofana rêve de l'OM

Wesley Fofana (20 ans) se verrait bien défendre les couleurs de l'OM, ces prochaines années.





Lors d'une interview accordée à Oh My Goal, le défenseur a confié son attachement pour le club de sa ville natale, Marseille : "L'OM, ça sera toujours un rêve. Peut-être que ça va passer, je ne sais pas. Mais ça reste un rêve parce que c'est le club de ma ville, c'est le club que je supporte depuis petit. Quand je regarde les matchs, je suis comme un fan, je crie, je chante. Mais est-ce que je veux, est-ce que je pourrais... On verra bien", a-t-il carrément lâché.



Sous contrat avec Leicester jusqu'en juin 2025, Wesley Fofana a été recruté en échange d'un chèque de 35 millions d'euros, en octobre 2020. Il a disputé 28 matchs de Premier League, depuis son arrivée. Passé par le SC Air Bel, il a été formé à l'ASSE. A moins d'un tour de magie de Pablo Longoria, il faudra patienter pour le voir revenir...