Payet pas dans les meilleures dispositions physiques et mentales

Dimitri Payet (34 ans) ne figure pas dans les groupes pour la rencontre Monaco-OM. La raison ne serait pas seulement physique.





Selon les informations obtenues par L'Équipe, le Réunionnais a bien ressenti une gêne à la cuisse, cette semaine. Mais les événements survenus avec la commission de discipline l'auraient également convaincu de ne pas prendre de risque : il ne serait pas dans les meilleures dispositions physiques et mentales pour affronter les Monégasques.



A noter que Jordan Amavi est aussi absent et que Konrad De La Fuente et Cengiz Under, fatigués, pourraient commencer sur le banc.