Sampaoli a fait le bilan du mercato

Jorge Sampaoli aurait voulu pouvoir compter sur l'arrivée d'un attaquant, en fin de mercato.





"Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car. Nous n'avons pas une quantité de joueurs importante, mais nous ferons avec", a déclaré l'Argentin en conférence de presse.



Pour rappel, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ont refusé de quitter, l'OM, malgré quelques offres, en toute fin de marché.