Ceferin s'en prend au Real Madrid, au Barça et à la Juve

Aleksander Ceferin n'est pas prêt d'oublier la trahison du Real Madrid, de Barcelone et de la Juventus. Il verrait d'un bon oeil qu'ils quittent l'UEFA.





Lors d'un entretien accordé à Der Spiegel, le président de l'UEFA n'a pas mâché ses mots à l'égard des trois clubs fondateurs du projet de Super League : "Ces trois clubs ont tout simplement des managers incompétents, ils ont essayé de tuer le football", a-t-il lâché. Et d'ajouter à propos de la formation merengue : "Florentino Perez se lamente et dit que le club ne peut survivre qu'avec une Super League et essaie ensuite de signer Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros." Il ne les regretterait pas, s'ils quittaient les compétitions UEFA : "Cela ne me dérangerait pas qu'ils partent. C'est amusant qu'ils aient tout fait pour prendre part à la prochaine Ligue des Champions, alors qu'ils essayent de créer leur propre compétition."



En difficulté financière, les trois clubs n'ont pas renoncé au projet de Super League. Ils n'ont pas réintégré l'association des clubs européens (ECA). L'UEFA ne les a pour l'instant pas sanctionnés, ayant suspendu sa procédure en attendant l'issue des débats judiciaires.